Дональд Трамп оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся 21 ноября телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным замечательным. Об этом сообщает RT.

«У нас был замечательный разговор с президентом Путиным. Мы говорили об установлении мира в Сирии — это очень важно. Мы говорили о Северной Корее. Наш разговор длился почти полтора часа», — рассказал Трамп.

Помимо итогов встречи с их сирийским коллегой Башаром Асадом, президенты обсуждали ситуацию на Корейском полуострове. Как сообщает Кремль, Трамп и Путин пришли к выводу, что необходимо искать дипломатическое решение проблемы.

«При рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины президент России обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Владимир Путин обещал провести консультации с с Эмиром Катара, Дональдом Трампом и лидерами стран региона после встречи с Башаром Асадом.