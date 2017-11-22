22 ноября 2017, 16:03
МОК лишил скелетонистов из РФ двух медалей ОИ в Сочи
Международный олимпийский комитет лишил медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину, сообщается на сайте МОК.
Стоит отметить, что Третьяков завоевал на Играх-2014 золотую награду, а Никитина взяла бронзу.
По решению МОК спортсмены пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.
Кроме того, аннулированы результаты Олимпиады в Сочи скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной, их также лишили права выступать на Олимпийских играх.
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