МОК лишил скелетонистов из РФ двух медалей ОИ в Сочи

Международный олимпийский комитет лишил медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину, сообщается на сайте МОК.

Стоит отметить, что Третьяков завоевал на Играх-2014 золотую награду, а Никитина взяла бронзу.

По решению МОК спортсмены пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Кроме того, аннулированы результаты Олимпиады в Сочи скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной, их также лишили права выступать на Олимпийских играх.