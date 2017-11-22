Uber сознался в сокрытии факта утечки данных о клиентах за деньги

Сервис онлайн-заказа такси Uber еще в 2016 году решил скрыть взлом собственной базы данных с информацией о клиентах и водителях. Сервис заплатил хакерам 100 тысяч долларов за то, чтобы они удалили скомпрометированную информацию. Об этом сообщает Bloomberg.

Хакеры взломали базу в октябре 2016 года. Им удалось получить данные 50 млн клиентов Uber и 7 млн водителей компании, а также информацию о 600 тысячах водительских лицензий в США.

В настоящее время прокуратура штата Нью-Йорк ведет расследование взлома.

Как отчитались в Uber, после инцидента уволили руководителя службы безопасности Джо Салливана и его заместителя Крейга Кларка. Новый глава Uber Дара Хосровшахи извинился перед клиентами компании.

Как пишет Bloomberg, экс-глава Uber Трэвис Каланик узнал о взломе спустя месяц, в ноябре. Сам он никак не комментирует данную ситуацию.

По данным источников Reuters, комитет в совете директоров Uber по итогам собственного расследования случившегося выяснил, что Каланик не участвовал в сокрытии взлома.

Напомним, что экс-глава сервиса ушел в отставку в июне 2017 года из-за многочисленных скандалов в Uber.