Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает dni.ru.

Как рассказала порталу пресс-секретарь Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева, у Джигарханяна отказали ноги на фоне диабета: «В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков».

Телеканалу «Звезда» Корнеева не смогла назвать лечебное учреждение, в которое отвезли Джигарханяна, поскольку «сейчас Армен Борисович от части коллектива отдалился и в основном находится в окружении своих друзей, которые якобы его опекуны».

Напомним, ранее Джигарханян обвинил свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая моложе артиста на 50 лет, в попытках выставить его больным и отправить в больницу, чтобы завладеть его имуществом и захватить театр. Цымбалюк-Романовская покинула Россию.