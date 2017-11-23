Друг Джигарханяна опроверг его госпитализацию

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о госпитализации артиста, сообщает РИА Новости.

Согомонян заявил: «Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо!». Он также отметил, что Джигарханян покинул театр самостоятельно: «Армен Борисович сам с водителем уезжал из театра. Клепикова в это время в театре не было».

Из прежних сообщений следовало, что Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как режиссер Юрий Клепиков доставил артиста в больницу.