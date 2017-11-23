Эквадор попросил Ассанжа не портить отношения с Испанией

Внешнеполитическое ведомство Эквадора — страны, в которой создатель разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж получил политическое убежище, — призвало его не давать комментариев по ситуации в Каталонии.

Эта информация оформлена как заявление МИДа и опубликована на его официальном сайте: таким образом Эквадор рассчитывает избежать ухудшения в своих отношениях с Мадридом. В заявлении подчеркивается, что позиция Ассанжа, проживающего в посольстве Эквадора в Лондоне, не отражает официальную позицию этой страны.

«Власти Эквадора вновь напомнили господину Ассанжу об обязательстве не делать заявления и не предпринимать действия, которые могли бы повлиять на международные связи страны. Это относится и к Испании, к стране с которой сохраняются исторические культурные связи, связи, основанные на дружбе между народами и двустороннем сотрудничестве», — говорится в документе.

При этом МИД Эквадора подтвердил свое намерение не прекращать предоставление политического убежища основателю WikiLeaks.

Напомним, Ассанж несколько раз выражал поддержку каталонцам, настаивающим на отделении от Испании, власти которой также неоднократно заявляли протест против его слов и действий. Последний из них последовал несколько недель назад. Вероятнее всего, нынешнее заявление эквадорского МИДа связано с тем, что в декабре лидер страны Ленин Мореро собирается совершить визит в Мадрид.

​«То, что происходит в Каталонии, является крупнейшим на Западе конфликтом между людьми и государством с момента падения Берлинской стены», — писал, в частности, Ассанж, называя попытку каталонцев обрести независимость «первой мировой интернет-войной».