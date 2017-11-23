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23 ноября 2017, 16:28
Ирак «Исламское государство» Латвия Литва терроризм Эстония

Прибалтика собралась воевать с террористами в Ираке

Минобороны Латвии
Минобороны Латвии
Минобороны Латвии

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас заявил, что все три прибалтийские республики собираются вступить на Ближнем Востоке в борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией  «Исламское государство». Отправка прибалтийских войск в Ирак состоится, согласно плану, в начале 2018 года.

«Сначала была идея создания общего эскадрона, но теперь планы немного изменились. Так или иначе, будет общее подразделение», — цитирует военачальника Baltnews. По его словам, обсуждаются различные варианты сотрудничества между военными Литвы, Латвии и Эстонии.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис пояснил, что совместное подразделение для проведения спецопераций будет создано из литовских и латвийских военных, а «Эстония предоставит другие мощности».

Напомним, сегодня американские СМИ сообщили, что США намереваются сохранить свое военное присутствие в Сирии даже после разгрома орудующих там боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ («Исламское государство») — в частности, продолжить оказание помощи арабо-курдским отрядам «Сирийских демократических сил» (SDF). 

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