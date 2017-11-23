Президент Судана пожаловался Путину на США

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с суданским лидером Омаром Баширом, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по развитию российско-суданских отношений и актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Башир поблагодарил Путина за позицию, которую Россия занимает на международных площадках, отметив совпадение мнений по большинству вопросов: «Прежде всего, мы против американского вмешательства во внутренние дела арабских стран, и это касается, в частности, вмешательства США в Иран. Считаем, что те проблемы, с которыми сейчас столкнулся регион, как раз вызваны вмешательством США. <...> Мы считаем, что причина того, что сейчас происходит в Сирии, – также американское вмешательство. В результате в Сирии получилась такая катастрофа. <...> Мы считаем, что, если бы не российское вмешательство в ситуацию в Сирии, то эта страна была бы утеряна».

Президент Судана резюмировал: «В этой связи мы выступаем за развитие сотрудничества с Россией в разных сферах».

Башир рассказал, что уже встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу: «Сейчас мы запускаем большую программу переоснащения наших вооруженных сил, и мы договорились с Министром обороны [С.Шойгу] о том, что Россия будет оказывать этому содействие. Мы хотим усилить наше присутствие в России в качестве военных атташе. Нас также волнует ситуация в Красном море. Мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой. И мы хотели бы обсудить этот вопрос с точки зрения использования баз на Красном море».