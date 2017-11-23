ВМС Аргентины сообщили о взрыве в районе пропажи подлодки

Представитель военно-морских сил Аргентины Энрике Балби заявил, что в районе исчезновения подводной лодки «Сан-Хуан» прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

Балби отметил: «Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву».

Напомним, субмарина, на борту которой находятся 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября. Ее местонахождение, а также причина потери связи не установлены.

К поискам подлодки подключилась Россия. Минобороны направило в помощь ВМС Аргентины поисково-спасательный отряд с телеуправляемым аппаратом и гидрографическое судно «Янтарь» с двумя глубоководными аппаратами.