23 ноября 2017, 10:03
Великобритания покинула пятерку крупнейших экономик мира
Британская экономика утратила статус одной из пяти крупнейших экономик мира. Об этом рассказал министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, сообщает CNN.
Хаммонд сослался на прогнозы ВВП, которые представленные в октябре Международным валютным фондом, и отметил: «Экономика Британии — шестая по величине в мире».
Место Великобритании в пятерке крупнейших экономик мира заняла Франция. В топ-5 также входят США, Китай, Япония, Германия.
Напомним, Великобритания находится в процессе выхода из Евросоюза. По оценкам экспертов, если после Brexit Лондону не удастся заключить торговое соглашение с ЕС, к 2030 году это обойдется британскому бюджету в 400 млрд фунтов.
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