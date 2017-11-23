Чубайса вызвали в суд по делу экс-главы «Роснано»

Черемушкинский суд Москвы вызвал на допрос главу «Роснано» Анатолия Чубайса для дачи показаний по делу экс-главы корпорации Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирэну Козаеву.

Козаева пояснила: «Чубайс вызван повесткой в суд в качестве свидетеля обвинения на 24 ноября на 10:00 мск».

Адвокат Чубайса Александр Аснис заявил, что глава «Роснано» явится на заседание суда.

Напомним, Меламед обвиняется в организации растраты: по версии следствия, он инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания «Роснано» услуг, необходимости в которых не было, в результате необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей. Понуров, как считают следователи, как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме «Алемар», совладельцем которой являлся Меламед.

Стоит отметить, что Анатолий Чубайс ранее ходатайствовал за своих бывших партнеров перед первым лицом государства и дал показания следователям по делу о растрате.