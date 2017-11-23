Клинтон отвергла обвинения в причастности к сделке с «Росатомом»

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон категорически отвергла обвинения в своей причастности к урановым сделкам с Россией, которую вменил ей генпрокурор Джефф Сешнс.

«Имеют место сознательные усилия по искажению фактов — например, все эти обвинения по Uranium One, которые поддерживают в рабочем состоянии, несмотря на постоянные опровержения — как с трагедией в Бенгази, по которым я дала подробные показания»,— сказала Клинтон, принимая участие в радиопрограмме Hugh Hewitt Show. Речь идет о теракте, который был совершен в 2012 году в американском консульстве в ливийском Бенгази и завершился убийством трех граждан СЩА, включая посла Кристофера Стивенса.

Тем не менее оппоненты Клинтон настаивают на том, что она в 2010 году, занимая пост госсекретаря, могла через посредников получить из России средства за лоббирование сделки по передаче 51% канадской компании Uranium One урановому холдингу АРМЗ (АО «Атомредметзолото») из состава российской госкорпорации «Росатом».

Выслушав эти обвинения, Сешнс согласился возобновить расследование в отношении экс-главы Госдепа, чтобы, по его словам, уточнить обстоятельства, сопутствовавшие урановой сделке, и роль в ней Хиллари Клинтон.

Она в свою очередь выступила с новым выпадом в адрес РФ, обвинив пресловутых «российских хакеров» в попытках взлома сервера Госдепартамента США в период ее руководства ведомством. На том же радиошоу Hugh Hewitt Show Клинтон связала эти кибератаки с действующим президентом Дональдом Трампом, который был ее соперником на выборах и якобы «подстрекал» кибервзломщиков.

«Нет никаких сомнений в том, что наши правительственные серверы в то время, когда я была госсекретарем, были взломаны. И при этом нет никаких доказательств, что был взломан мой личный сервер», — заявила Клинтон. Таким образом она отвергла выдвинутые в ее адрес обвинения, связанные с использованием личного почтового ящика для рабочей переписки, в ходе которой отправлялись в том числе секретные документы государственной важности. «Русские, подстрекаемые тогда еще кандидатом Трампом, безусловно, делали все возможное, чтобы найти хоть что-то на этом сервере», — утверждает экс-госсекретарь.

В своем поражении на президентских выборах она, помимо победившего в итоге кандидата-республиканца, обвинила его предшественника Барака Обаму, который, как и она, представлял Демократическую партию. «Ветер истории дует в лицо всем тем, кто баллотируется с целью стать преемником президента от аналогичной партии, которая находится у власти уже два срока. Это превращается не просто в кампанию, а в настоящий вызов. Это существенно отличается от всего того, что было раньше», — заявила политик.