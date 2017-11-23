Путин поднял объем грантов на культуру до 8 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении общей суммы ассигнований на ежегодные выплаты из федерального бюджета грантов в сфере культуры и искусства до 8 млрд рублей начиная со следующего года. Текст документа размещен на портале правовой информации.

Напомним, предыдущий аналогичный президентский указ был подписан в 2015 году. Тогда совокупный объем финансирования «культурных» грантов достиг 5,3 млрд рублей в год.

Кроме того, нынешним президентским указом перечень учреждений культуры, получающих гранты, расширен еще на 16 пунктов — в него вошли Московский музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, МХАТ им. Горького, Центр развития театрального искусства «Московский губернский театр», Российский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Государственный театр наций и другие.

Напомним, ранее между худруком «Сатирикона» Константином Райкиным и главой Минкульта Владимиром Мединским возник конфликт: первый заявил о проходящих в театре прокурорских проверках, которые назвал «местью и наказанием» со стороны министра, а второй объяснил ситуацию завышенными требованиями театра к объему финансирования.

«Театр, художественным руководителем которого является Райкин, затребовал допфинансирование привычно, в нем было отказано, потому что не было соответствующего обоснования, после чего — через несколько дней — прозвучала пламенная речь о цензуре в стране, начался шум», — прокомментировал конфликт Мединский, подразумевая выступление Райкина на съезде Союза театральных деятелей в октябре прошлого года, в котором тот заявил о «наездах на искусство» со стороны «оскорбленных людей».