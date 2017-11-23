Дума отказалась вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Госдума РФ отклонила законопроект, внесенный на рассмотрение нижней палаты российского парламента ЛДПР, предлагавший вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.
Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам была отменена с 1 января 2016 года. В ЛДПР сочли, что это «негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан». Кроме того, в партии указали, что из-за отмены индексации многие пенсионеры решили оставить работу.
Авторы законопроекта о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам указывали, что общий размер дополнительных денежных средств на индексацию составит порядка 10,3 млрд рублей.
Однако правительство, комитет Совета Федерации по социальной политике и Счетная палата не поддержали законопроект «в связи с отсутствием источников финансирования расходов на его реализацию», говорится в отзыве думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.