Фармпроизводители предупредили о риске исчезновения дешевых лекарств

Десять российских производителей недорогих лекарств направили в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева письмо, в котором предупредили о риске исчезновения с рынка дешевых фармацевтических препаратов, сообщает РБК.

По утверждению фармпроизводителей, к подорожанию лекарств может привести введение обязательной маркировки всех лекарственных средств с 2019 года. Авторы письма подчеркивают, что не выступают против маркировки в принципе, а лишь просят увеличить срок ее введения и обозначить переходный период.

Маркировка фармпрепаратов вводится в России с целью защитить рынок от фальсифицированных и контрафактных лекарств, в рамках системы покупатели смогут проверять легальность купленных препаратов.

В эксперименте по маркировке, который начался в стране в феврале, приняли участие 252 участника рынка, промаркировано 960 тысяч упаковок лекарств, указывает РБК.

Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее предупредила, что ожидает с нового года подорожания жизненно важных лекарств. Из-за введения новой системы закупок и несовершенства реестра лекарств цены могут подняться на 30%.