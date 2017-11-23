Совфед узнал о готовящейся атаке США на ЧМ-2018

Руководитель сенатской комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что Совет Федерации располагает информацией о готовящейся «атаке» американских властей на предстоящий в РФ чемпионат мира по футболу, передает РБК.

Данные поступили из источников, которые заслуживают доверия, утверждает Климов. По его словам, впоследствии сенаторы проверяли информацию об атаке «по другим источникам» и получили подтверждение.

По словам Климова, американские планы атаки на Россию могут распространяться не только на футбольный чемпионат мира, но и на другие спортивные соревнования международного уровня. «У нас сведения о том, что из-за океана сегодня пытаются накрутить европейских спортивных политиков и дипломатов, чтобы они использовали спорт для дискредитации России. Неважно, футбол это или зимние виды спорта. Им важно использовать спорт как дубинку, заточенную против нашего государства и общества», — цитирует сенатора ТАСС.

28 ноября состоится заседание, в котором примут участие члены сенатской комиссии, представители МИД РФ, министерства спорта и Олимпийского комитета России. На нем и будут обсуждаться предполагаемые планы властей США по «атаке» на ЧМ-2018.

«Мы должны реагировать на подобные вещи не рефлекторно, не судорожно, не в суете. Потому что это попытка вмешательства в наши дела и попытка повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику разными способами, в том числе и через спорт. Политизация спорта — это неприятное явление, которое мы сегодня наблюдаем», — пояснил Климов.