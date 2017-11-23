Генпрокуратура уличила онкоцентр им. Блохина в обирании пациентов

Генеральная прокуратура внесла в Минздрав представление в адрес Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина (который в Москве обычно называют «онкоцентром на Каширском шоссе»), который брал деньги за оказание услуг, по закону «Об основах охраны здоровья граждан» финансируемых из госбюджета.

70-летний руководитель центра Михаил Давыдов — главный онколог Минздрава, об отставке которого в связи с истечением срока действия контракта стало известного в середине месяца, — охарактеризовал ситуацию как «подраздутую» и уточнил, что речь шла о взимании платы за анализы.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, выступая на конференции по поводу непродления контракта с Давыдовым, прокомментировал ходившие слухи о его «любви к деньгам» — заявил, что в такие условия медики поставлены государством, установившим размер выплат больницам из ФОМС.

В подписанном первым заместителем генпрокурора Александром Буксманом представлении, копией которого располагает РБК, говорится, что от нарушения закона пострадали свыше 2,2 пациентов центра, в общей сложности заплатив 3,85 млн рублей. Медики брали деньги не только за высокотехнологичные услуги, оказание которых финансируется из федерального бюджета, но и за обычные, входящие в систему обязательного медицинского страхования.

Примечательно, что документ датируется минувшим апрелем, но в СМИ информация о нем попала только сейчас. Заявку на проведение проверки подавала руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко.

В онкоцентре итоги прокурорской проверки сочли «неоднозначными» и пояснили, что «существующий тариф ОМС не покрывает те обследования и те лечебные мероприятия, которые должны выполняться в интересах пациента», поэтому «пациентам было рекомендовано выполнение тех или иных обследований или медицинских манипуляций на платной основе».

«Выявленные факты повлекли нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и свидетельствуют о ненадлежащем контроле министерства за деятельностью подведомственных учреждений», — говорится в представлении Генпрокуратуры.

Замгенпрокурора предложил главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой привлечь ответственных за поборы медиков и должностных лиц к ответственности и за их счет возместить пострадавшим пациентам «необоснованно понесенные расходы».

Предполагалось, что министерство должно было отчитаться перед Генеральной прокуратурой через месяц после получения представления, то есть в мае нынешнего года. При этом на запрос журналистов по поводу мер реагирования и отчета перед ГП в Минздраве ответить отказались.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отметил, что деньги за бесплатные по закону медицинские услуги берут многие российские больницы, а в случае с онкоцентром «такое поведение особенно цинично, потому что речь идет практически о шантаже смертью».