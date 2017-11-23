ФАС посоветовала госорганам перейти на блокчейн в документообороте

Статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) России Андрей Цариковский заявил, что ведомство рекомендует государственным органам использовать в документообороте технологию блокчейн, сообщает RNS.

Цариковский напомнил, что ФАС запустило совместно со Сбербанком пилотный проект Digital Ecosystem по обмену документами на основе блокчейн: «В настоящее время совместно со Сбербанком готовится к запуску опытная эксплуатация системы. Согласованы требования по ее реализации и дальнейшему развитию. Мы произвели расчеты, которые свидетельствуют о снижении затрат при переходе к новой системе с использованием технологии блокчейн, по итогам опытной эксплуатации мы получим их подтверждение».

Подключиться к этой системе ФАС советует и госорганам, и компаниям: «Сейчас существует возможность на ранней стадии внести свои идеи, предложения и имеющиеся наработки», — отметил Цариковский.

Представитель ФАС также отметил, что в 2018 году ведомство планирует «изучить обмен информацией в рамках данной системы с другими ведомствами». Полный переход на обмен информацией и документами с использованием блокчейн зависит от правового и технического обеспечения всех участников обмена.