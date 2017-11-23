Умер Петруха из «Белого солнца пустыни»

В Санкт-Петербурге скончался актер Николай Годовиков, сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Друг актера рассказал изданию: «Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждем полицию и скорую». Отмечается, что 67-летний Годовиков страдал онкологическим заболеванием.

Самая известная роль Годовикова — Петруха в фильме «Белое солнце пустыни» (1969 год). На российском телевидении актер появлялся в небольших ролях в телесериалах «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Спецназ» и других.