Конкурс Фонда президентских грантов выиграли бывшие иноагенты

Координационный комитет конкурса президентских грантов под руководством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко подвел итоги второго и последнего конкурса президентских грантов в 2017 году, сообщает «Коммерсантъ».

На второй конкурс участники представили 9543 проекта, на 44% больше, чем в прошлом году. Были представлены практически все регионы страны. Как отметил Кириенко, гранты получила каждая пятая организация — показатель вырос в два раза.

Примечательно, что в конкурсе приняли участие 12 организаций, ранее исключенные из реестра НКО-иноагентов — при этом семь из них получили гранты. По данным «Ведомостей», в числе победителей — Альянс фондов местных сообществ Пермского края (5,3 млн рублей на проект «Фонды местных сообществ – центры развития малых территорий»), Общероссийское общественное движение «За права человека» (9,3 млн рублей на проект «Гражданский омбудсмен») Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува» (1,2 млн рублей на проект «Интеллектуальный патронаж пожилых людей и инвалидов, не выходящих из дома»), Центр социально-трудовых прав (5 млн рублей на проект «Трудовые права для всех»).

Без гранта вновь осталась байкерская организация «Ночные волки», которая подала три заявки на общую сумму около 14 млн рублей. Однако межрегиональная организация «Русские мотоциклисты», учредителями которой являются Александр Залдостанов и Евгений Строгов из «Ночных волков», получат почти 2,4 млн рублей на «развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников».

Не получило грант и общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», которое подавало заявку на 3,7 млн рублей на создание одноименной горячей линии.