Минобороны анонсировало разгром ИГ на востоке Сирии

В Министерстве обороны России убеждены, что западный берег реки Евфрат будет в ближайшее время полностью очищен от террористов, сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что после освобождения города Аль-Букемаль правительственные сирийские войска при поддержке ВКС России продолжают преследование боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе долины Евфрата и ведут наступление вдоль его западного берега, что позволит завершить операцию по разгрому ИГ.

В частности, за сутки полностью зачищен от террористов населенный пункт Эль-Края.

Между тем ранее появились сообщения, что США намерены оставить свой военный контингент в Сирии и после окончательной победы над ИГ, чтобы иметь в своем распоряжении рычаг давления на сирийского лидера Башара Асада и, в частности, добиться установления новой власти на севере страны.