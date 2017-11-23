В Совфеде рассказали о поездке Керимова во Францию

Глава комитета Совета Федерации РФ по регламенту Андрей Кутепов раскрыл детали поездки во Францию сенатора Сулеймана Керимова, ранее задержанного по подозрению в неуплате налогов и отмыванию денег, сообщает «Интерфакс».

Кутепов подтвердил, что Керимов является членом комитета по регламенту, однако отметил, что сенатор находился во Франции с частной поездкой.

Напомним, Керимову предъявили соответствующие обвинения в неуплате налогов и отмывании денег и назначили залог в 5 млн евро, причем на время расследования российскому сенатору запретили покидать Францию, обязав несколько раз в неделю отмечаться в отделении полиции.

При этом российская сторона настаивает на дипломатическом иммунитете Керимова: МИД РФ направил во Францию ноту протеста с указанием, что российский сенатор является должностным лицом и обладает иммунитетом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Керимов въехал в страну именно по диппаспорту.

Однако дипломатические паспорта сенаторов хранится в специальном отделе Совфеда, его выдают только при наличии официального приказа о служебной командировке, тогда как Керимов отправился по Францию по личным делам.

В МИД Франции подчеркивают, что дипломатический иммунитет Керимова не может защитить его от преследования по сути предъявляемых ему обвинений, поскольку распространяется только на действия, которые он выполняет в рамках своих сенаторских обязанностей.