Ходорковский зарегистрировал в Эстонии свое интернет-СМИ

Экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский создал новое русскоязычное интернет-СМИ из сетевых пабликов «Инфометр», OpenEconomy, Culttriger и WTFuture, основанных и работавших также при поддержке его «Открытых медиа», передает РБК со ссылкой на их главного редактора Юлию Ярош (ранее она руководила проектом OpenEconomy).

По ее словам, новое СМИ будет доступно на сайте openmedia.io, который зарегистрирован в Эстонии — таков был выбор самого Ходорковского, основанный на удобстве эстонского «онлайн-интерфейса для управления компанией без существенных затрат на администрирование». «Эстония — удобная регистрация для медийных холдингов исходя из их законов и правоприменительной практики ответственности СМИ», — пояснил РБК сам Ходорковский (правда, через своего представителя).

О запуске проекта он писал в Facebook еще в сентябре прошлого года. На вопрос о финансовых возможностях нового СМИ экс-глава «ЮКОСа» отвечал, что готов потратить на каждый из четырех проектов «Инфометр», OpenEconomy, Culttriger и WTFuture до 30 млн рублей.

Учредителем openmedia.io выступило юридическое лицо Open press OÜ, которое, согласно Центральному коммерческому регистру Эстонии, прошло регистрацию в июне нынешнего года, причем инициатором была британская компания Hanover 16 Limited. Она, как указано в списке Регистрационной палаты Великобритании, является собственностью Ходорковского.

Ярош подчеркнула, что openmedia.io не имеет политических целей, хотя и позиционируется как либеральное СМИ. Четыре входящих в него проекта — разной тематической направленности (политика и общество, экономика, культура, наука и технологии). Паблики «Инфометр», OpenEconomy и Culttriger были открыты в конце прошлого года, WTFuture начал работу в минувшем сентябре. Совокупное число их подписчиков «ВКонтакте» и Facebook превышают 500 тысяч человек, но к сентябрю 2018 года оно должно удвоиться, обрисовала стратегическую задачу главред «Открытых медиа».

Редакция рассчитывает привлечь читателей авторским контентом, включая журналистские расследования. «До сих пор «Открытые медиа» работали как новостной агрегатор. Сейчас мы создаем редакцию спецкоров», — пояснила Ярош.

По ее словам, экономическая модель работы нового СМИ определится в начале будущего года вместе с созданием коммерческой службы и разработкой концепции монетизации, в качестве одного из средств которой рассматривается нативная реклама.