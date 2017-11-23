23 ноября 2017, 13:17
Прощание с Дмитрием Хворостовским пройдет 27 ноября
Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским запланирована на 27 ноября и пройдет в зале имени Чайковского в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя артиста.
Собеседник агентства уточнил, что «все зависит от сроков готовности документов в Лондоне», где скончался Хворостовский.
Прах легенды оперной сцены захоронят и в Москве, и на родине артиста — в Красноярске.
Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне. Певцу было 55 лет. Последние два года жизни он боролся с тяжелейшим заболеванием — опухолью головного мозга. Хворостовский продолжал выступать, несмотря на недуг, и отказался от концертной деятельности лишь после резкого ухудшения самочувствия в сентября.
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