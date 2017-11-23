Отстраненный глава МВД ЛНР рассказал о поимке «украинской агентуры»

Отстраненный от исполнения обязанностей министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет заявил, что высокопоставленные чиновники ЛНР являлись «агентурой спецслужб Украины». Их, по его словам, выявили луганские и донецкие спецслужбы в ходе совместной операции.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

В нем говорится, что «для достижения более эффективного результата агентурой спецслужб Украины из числа чиновников ЛНР осуществлялась целенаправленная работа по дискредитации деятельности правоохранительных органов и спецслужб Народных Республик», в частности, «массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компрометирующей деятельность высшего руководства правоохранительного блока».

Корнет утверждает, что задержанные «украинские агенты» должны были подготовить и провести на территории ЛНР серию терактов, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Напомним, 21 ноября улицы в центре Луганска и здание республиканской администрации заблокировали вооруженные люди в камуфляже с белыми повязками на рукавах. На вопросы о происходящем они объясняли, что вместе с сотрудниками «Беркута» участвуют в «плановых учениях». Глава республики Игорь Плотницкий потребовал, чтобы эти люди удалились, но они не выполнили требование.

СМИ утверждали, что таким образом отстраненный указом Плотницкого Корнет пытался удержать свой пост при содействии подчиненных. Накануне глава республики и экс-глава МВД дали в Луганске пресс-конференции. Первый по сути опроверг заявление второго о том, что вошедшие в город вооруженные люди — это «дружественные органы правопорядка ДНР».