Кудрин составил план спасения РФ как технологической державы

Бывший глава российского Министерства финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предупредил о существующем риске потери Россией статуса технологической державы, передает «Интерфакс»

«Главный вызов — способны ли мы оставаться технологической державой в рамках четвертой промышленной революции. Существует риск потери статуса технологической державы. Нам нужно сосредоточиться на технологическом предпринимательстве, наша цель — не отстать в технологическом развитии», — заявил Кудрин на состоявшемся сегодня совместном заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Петербурга.

С 2010 по 2015 годы, подчеркнул Кудрин, удельный вес осуществляющих технологические инновации российских организаций почти не изменился (7,9% и 8,3% соответственно). Для сравнения: в Германии этот показатель составляет 55%.

По словам экс-министра, стране необходимы ключевые структурные реформы — в частности, как раз технологическая революция, предполагающая «цифровизацию» экономики и обновление структуры экспорта. Увеличение темпов роста ВВП РФ — до 4% — к 2024 году без удвоения объема несырьевого экспорта невозможно, подчеркнул Кудрин.

Он считает возможным захватить на мировом рынке высокотехнологичных товаров долю в 0,5% к 2024 году и удвоить ее к 2030 году. Для «экспортного бума» Кудрин предлагает упростить валютный контроль, административные и таможенные процедуры.

По его словам, необходимо создание условий для "экспортного бума": упрощение валютного контроля, упрощение административных и таможенных процедур.

Среди других необходимых, по его мнению, России преобразований он назвал реформу госуправления, в ходе которой удастся примерно на треть сократить количество госслужащих за счет «цифровизации» процессов и перевода ряда профессий — около 13%, включая массовые — на автоматизированный уровень.

«Мы вошли в полосу снижения трудоспособного населения. За 10 лет оно снизится на 7-8%. Трудовые ресурсы будут падать. К 2030 году трудоспособное население до 40 лет снизится на 10 млн человек. 435,5 тыс. человек в 2016 году составила смертность в трудоспособном возрасте», — предупредил экс-глава российского Минфина.

Он также заявил о необходимости провести пенсионную и судебную реформы, внедрить новую городскую и региональную политику, укрепить обороноспособность государства и обеспечить устойчиво низкую инфляцию.