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23 ноября 2017, 19:50
Алексей Кудрин Налоговые реформы пенсионная реформа Россия экономика экспорт

Кудрин составил план спасения РФ как технологической державы

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин
Комитет гражданских инициатив

Бывший глава российского Министерства финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предупредил о существующем риске потери Россией статуса технологической державы, передает «Интерфакс»

«Главный вызов — способны ли мы оставаться технологической державой в рамках четвертой промышленной революции. Существует риск потери статуса технологической державы. Нам нужно сосредоточиться на технологическом предпринимательстве, наша цель — не отстать в технологическом развитии», — заявил Кудрин на состоявшемся сегодня совместном заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Петербурга.

С 2010 по 2015 годы, подчеркнул Кудрин, удельный вес осуществляющих технологические инновации российских организаций почти не изменился (7,9% и 8,3% соответственно). Для сравнения: в Германии этот показатель составляет 55%.

По словам экс-министра,  стране необходимы ключевые структурные реформы — в частности, как раз технологическая революция, предполагающая «цифровизацию» экономики и обновление структуры экспорта. Увеличение темпов роста ВВП РФ — до 4% — к 2024 году без удвоения объема несырьевого экспорта невозможно, подчеркнул Кудрин.

Он считает возможным захватить на мировом рынке высокотехнологичных товаров долю в 0,5% к 2024 году и удвоить ее к 2030 году. Для «экспортного бума» Кудрин предлагает упростить валютный контроль, административные и таможенные процедуры.

По его словам, необходимо создание условий для "экспортного бума": упрощение валютного контроля, упрощение административных и таможенных процедур.

Среди других необходимых, по его мнению, России преобразований он назвал реформу госуправления, в ходе которой удастся примерно на треть сократить количество госслужащих за счет «цифровизации» процессов и перевода ряда профессий — около 13%, включая массовые — на автоматизированный уровень.

«Мы вошли в полосу снижения трудоспособного населения. За 10 лет оно снизится на 7-8%. Трудовые ресурсы будут падать. К 2030 году трудоспособное население до 40 лет снизится на 10 млн человек. 435,5 тыс. человек в 2016 году составила смертность в трудоспособном возрасте», — предупредил экс-глава российского Минфина.

Он также заявил о необходимости провести пенсионную и судебную реформы, внедрить новую городскую и региональную политику, укрепить обороноспособность государства и обеспечить устойчиво низкую инфляцию.

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