Кудрин счел преждевременными разговоры о его назначении премьером

Бывший глава российского Минфина и действующий руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин прокомментировал слухи о перспективах назначения его премьер-министром РФ, назвав их преждевременными, передает «Интерфакс».

«Рано говорить», — ответил Кудрин на вопрос о том, как он относится к предположениям по поводу собственной карьеры.

Прогноз о том, что он входит в число кандидатов на премьерский пост после выборов президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года, появился еще в марте — в рамках исследования экспертов холдинга «Минченко Консалтинг», оформленного в виде доклада под названием «Сценарии позиционирования Путина».

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот доклад, назвал рассуждения о возможном назначении Кудрина главой правительства «словесными экзерсисами». По его словам, экс-министр финансов является очень авторитетным экспертом, но «неправильно увязывать все с электоральными устремлениями».

Напомним, сегодня Кудрин поделился своей точкой зрения на основные проблемы развития российской экономики, предупредив об угрозе потери страной статуса технологической державы. По его словам, в РФ необходимо осуществить ряд ключевых реформ, направленных, в частности, на рост несырьевого экспорта и реструктуризацию рынка труда.