МАК нашел предварительную причину крушения L-410 в Хабаровске

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к предварительному выводу, что пассажирский самолет L-410, разбившийся при заходе на посадку в хабаровском поселке Нелькан, упал из-за сбоя правой силовой установки, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«По результатам предварительного анализа информации установлено, что в процессе захода на посадку на посадочной площадке Нелькана на высоте 150 метров на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки», — говорится в этом сообщении.

Сбой установки привел к торможению самолета и крену вправо более чем на 180 градусов, зафиксированному бортовым самописцем, после чего L-410 ударился об землю. Специалисты МАК пояснили, что экипаж воздушного судна пытался «парировать кренение», но не сумели это сделать. «Левый двигатель работал в штатном режиме. Двигатели в полете не выключались», — говорится в предварительном отчете о расследовании причин авиакатастрофы.

Комиссия МАК работает на месте крушения до сих пор, готовя обломки самолета к эвакуации для проведения дополнительных исследований. В сообщении комитета уточняется, что к расследованию присоединились чешские специалисты — техники с «родины» L-410, в том числе сотрудники компании GE Aviation Czech, которая производит авиационные двигатели.

На данный момент скопированы и расшифрованы данные «черных ящиков» разбившегося самолета, сейчас они анализируются экспертами Научно-технического центра МАК.

«Уполномоченным органам гражданской авиации предоставлена необходимая информация для принятия мер в области безопасности полетов», — говорится в сообщении комитета.