Кабмин рассматривает три варианта новой маркировки сигарет

Российский кабинет министров изучает три версии новых правил маркировки табачных изделий: одну разработали участники рынка, вторую — налоговики, третью — ЕГАИС. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Георгия Петришина, советника вице-премьера Александра Хлопонина.

По его словам, разработанная ФНС система уже апробирована на продаже лекарств и меховых изделий — то есть находится «в процессе применения». Является ли это преимуществом с точки зрения правительства, Петришин не уточнил.

Ранее стало известно, что министерство финансов разработало проект правительственного постановления, согласно которому с 15 января по 31 декабря 2018 года под контролем министерства промышленности и торговли в России будет проводиться эксперимент по вводу новой маркировки сигарет.

В октябре Минздрав рассказал о своей новой антитабачной концепции, согласно которой предлагается ввести для курильщиков «экологический налог» на сигареты и запретить курение вейпов и электронных сигарет в заведениях общепита.