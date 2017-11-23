СМИ рассказали об иммунитете Мугабе от преследования

93-летний Роберт Мугабе, добровольно покинувший пост президента Зимбабве, получил иммунитет от уголовного преследования и гарантии безопасности пребывания в стране, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, иммунитет и гарантии безопасности были условием, которое Мугабе выдвинул при обсуждении своей отставки: «Ему была важна гарантия безопасности, чтобы остаться в стране. Но это не должно помешать ему выезжать за границу, когда ему захочется или придется» (цитата по РБК).

Законы Зимбабве разрешали Мугабе при объявлении об отставке назвать имя своего преемника, однако экс-президент этого не сделал.

В ближайшие двое суток Зимбабве возглавит бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва.