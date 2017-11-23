Росздравнадзор исключил дефицит лекарств из-за их маркировки

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко прокомментировал перспективы введения маркировки лекарственных средств, реализуемых на российском рынке. По его словам, дефицита лекарств из-за этого новшества возникнуть не может, передает «Интерфакс».

«Это, на мой взгляд, скорее больше "пугалка" такая, потому что одновременное введение фактически у основных производителей маркировки - это касается и Китайской народной республики, это касается и европейского рынка, США, Бразилии, Аргентины и ряда других стран. Сегодня система маркировки двигается везде», — заявил глава надзорного ведомства в ходе круглого стола, заседание которого состоялось сегодня в Госдуме.

Мурашко считает, что после введения маркировки производители лекарственных средств получат «очень большое количество бенефитов» — не только непосредственную коммерческую выгоду, но и ускоренный доступ на рынок «в плане фармаконадзора», а также сокращение третьей фазы испытания для ряда препаратов.

На том же заседании круглого стола руководитель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, а также его коллеги по комитету Александр Петров и Андрей Исаев высказали опасения по поводу растущего количества обращений от производителей дешевых лекарств. Они, по словам парламентариев, просят отсрочить введение маркировки лекарств во избежание ухода с рынка продукции из нижней ценовой категории.

Кроме того, ранее стало известно, что несколько производителей таких лекарств передали Совбезу и в Госдуму уведомления о возможном росте цен и сокращении ассортимента из-за введения обязательной маркировки лекарственных средств с начала 2019 года. Дело в том, что для приобретения маркировочного оборудования им потребуется брать кредиты, а соответствующей возможности у них нет.