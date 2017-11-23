Мутко обвинил МОК и WADA в допинговых нарушениях на ОИ-2014

Вице-премьер РФ и бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что ответственность за нарушения российскими спортсменами антидопинговых требований на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году должны нести в том числе Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщает «Р-Спорт».

Мутко заявил: «Вообще сейчас брошена очень красивая тень на плетень. Людям так запудрили мозги тем, что во всем виновата Россия, что уже как-то никто и не вспоминает ни об ответственности WADA, ни об ответственности МОК».

По мнению российского вице-премьера, возникают вопросы к лицам, в обязанности которых входил сбор и хранение допинг-проб спортсменов: «Это нам надо спросить у WADA, у которого внутри сочинской лаборатории работали 22 чиновника. Они там что делали? Спали? 20 допинг-офицеров забирали пробы. Так проверьте, кто принимал допинг-пробы. Кто принимал допинг-пробу (Александра) Легкова? Пусть он и ответит, почему крышка закрыта на шесть «кликов», а не на 15? Все это из серии, что исчерпывающих данных по вине спортсменов нет, а выводы комиссии тем не менее априори правильны».

Напомним, по итогам антидопингового расследования МОК лишил Россию шести медалей Олимпиады-2014: четырех в лыжных гонках (золото Александра Легкова на дистанции 50 км, серебро мужской сборной России в эстафете 4×10 км, две серебряные медали Максима Вылегжанина на дистанции 50 км и в командном спринте) и двух в скелетоне (золото Александра Третьякова и бронза Елены Никитиной).

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что комиссия Дениса Освальда, которая по поручению МОК занимается расследованием манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи, выдвинула обвинения в адрес еще двух российских спортсменок: лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко. Каких-либо наград на ОИ-2014 спортсменки не завоевали, поэтому при любом исходе данное расследование не грозит России лишением медалей.

Однако на этом фоне оживилось обсуждение возможного отстранения России от участия в Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании исполкома МОК 5 декабря.

Виталий Мутко убежден, что хорошего ждать не стоит: «Не нужно ничего ждать. Вы же видите, что происходит. Создается некая иллюзия большого заговора, сговора, хотя никакого сговора-то нет».

Российские каналы между тем сообщили, что не будут транслировать ОИ-2018, если к участию в играх не допустят Россию.