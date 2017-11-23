СМИ анонсировали появление в РФ спутниковой сети за 299 млрд рублей

В России в рамках реализации программы «Цифровая экономика» может появиться новая гибридная сеть спутниковой и сотовой связи, пишет РБК.

Проекты направления «Информационная инфраструктура», согласно плану мероприятий программы, на который ссылается РБК, являются самыми дорогими — общий объем финансирования до 2020 года включительно должен составить​​ 423 млрд рублей. Из этой суммы 299 млрд рублей предлагается направить на создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС).

Один из разработчиков проекта плана мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура» рассказал РБК, что идея по созданию новой гибридной сети спутниковой и сотовой связи принадлежит Роскосмосу: «Все понимают, что только сотовыми сетями покрыть территорию страны невозможно».

Предполагается, что реализацией проекта займется компания «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) или ее структуры. Она запустит группировку из низкоорбитальных спутников, которые обеспечат сплошное покрытие Земли. Источник РБК описал данный проект как «русский OneWeb».

При этом представитель Роскосмоса от комментариев отказался, представитель РКС не ответил на запросы РБК.