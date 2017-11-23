ОБСЕ показала вооруженных людей и военную технику на улицах Луганска

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине опубликовала на своей странице в Facebook фотографии и видео, на которых запечатлены военная техника и вооруженные люди на улицах Луганска.

Наблюдатели характеризуют обстановку в городе как в целом спокойную, несмотря на присутствие военной техники и вооруженных людей: «Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск».

Ранее СМИ сообщали, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий бежал в Россию, так как утратил контроль над происходящим в Луганске. По некоторым данным, в Луганске оцеплены здания МВД и прокуратуры, перекрыты несколько улиц, в городе замечены вооруженные люди в камуфляже. По словам самого Плотницкого, блокирование центра Луганска вооруженными людьми является продолжением «кадровых изменений» по отстранению от должности главы МВД ЛНР.