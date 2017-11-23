«Царьград» уведомил ассоциацию телевещателей о прекращении работы

Российский телеканал «Царьград» прекращает работу с 1 декабря, сообщила Национальная ассоциация телевещателей (НАТ), связав это событие со «сменой формата вещания». Соответствующее уведомление переслал в ассоциацию оператор телеканала акционерное общество «Царьград медиа».

Напомним, в октябре стало известно, что «Царьград» договаривается о слиянии с принадлежащим Русской православной церкви телеканалом «Спас», при этом его владелец Константин Малофеев опровергал планы по закрытию вещания.

Тем не менее накануне «Коммерсантъ» сообщил о сворачивании принадлежащей бизнесмену группы «Царьград». В частности, ликвидирована компания, которая должна была возводить историко-патриотические парки в Крыму и Подмосковье, а процедура банкротства треста «Союз-Телефонстрой», объединявшего активы Малофеева в телекоммуникационной сфере, начата еще в прошлом году.

Информацию о слиянии «Царьграда» со «Спасом» подтверждала гендиректор первого телеканала Елена Шаройкина, а ее коллега с канала РПЦ Борис Корчевников заявлял, что «не комментирует слухи». По сведениям из источников в редакции «Царьграда» Малофеев встретился с сотрудниками телеканала и объявил им о скором объединении со «Спасом».