В Кремле пообещали защитить Керимова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с предъявлением обвинений российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции, сообщает РИА Новости.

Напомним, Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сенатору назначен залог в размере 5 млн евро и запрещено покидать Францию. При этом французские власти утверждают, что действие дипломатического иммунитета Керимова не распространяется на данную ситуацию, а в Совете Федерации РФ подтверждают, что сенатор поехал во Францию по личным делам — соответственно, по регламенту он не мог сделать это по дипломатическому паспорту.

Песков заявил, что российская сторона продолжит защищать интересы Керимова: «Он защищает сам свои интересы, естественно. Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств».

Так, МИД РФ направил французской стороне ноту протеста в связи с задержанием Керимова.