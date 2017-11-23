Песков оценил шансы на участие Путина в жеребьевке ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу, который пройдет в России будущим летом, с 14 июня по 15 июля. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы не исключаем такой возможности, надеемся, что у президента будет время для этого», — цитирует агентство представителя Кремля. По его словам, ЧМ-2018 — «это важное событие, так как подготовка к чемпионату мира продолжается - и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры».

Песков заверил, что подготовка к турниру «идет полным ходом», и в целом «мероприятие обещает быть великолепным».

Напомним, отбор 32 команд-участниц чемпионата завершился 16 ноября. Сборная России автоматически попала в их состав как представительница страны, принимающей турнир. Кроме того, за чемпионский титул будут сражаться Германия и Франция, Испания и Португалия, Швейцария и Швеция, Дания и Великобритания, Бельгия и Польша, Сербия и Хорватия, Аргентина и Бразилия, Австралия и Перу, Египет и Тунис, Марокко и Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея, Иран и Нигерия, Мексика и Колумбия, Уругвай и Панама, Коста-Рика и Сенегал, а также Исландия.

Игры состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Саранске, Казани, Калининграде и Екатеринбурге.