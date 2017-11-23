Дума одобрила блокировку номеров телефонных террористов

Госдума РФ одобирла поправку в действующее законодательство, направленную против авторов анонимных звонков о минировании — так называемых телефонных террористов, сообщает ТАСС.

Новая норма обязывает операторов связи передавать компетентным органам абонентский номер, с которого поступило сообщение о минировании. Если в течение 15 дней будет подтверждено совпадение данных фактического пользователя номера с данными в договоре на его использование, по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора трафик по данному номеру должен быть прекращен.

Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин подчеркнул, что действие закона направлено лишь на облегчение расследования преступлений, совершаемых с применением телефонной связи, и не затронет оказание услуг абонентам.

Напомним, с сентября по России прокатилась волна телефонного терроризма — в сотнях городов фиксировались анонимные сообщения о минировании, которые затем не подтверждались. Однако проверка сообщений и эвакуация якобы заминированных объектов нанесли ущерб, исчисляемый сотнями миллионов рублей.