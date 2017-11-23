Захар Прилепин встретил Плотницкого по дороге в Москву

Известный писатель Захар Прилепин рассказал, что летел в Москву в одном самолете с главой самопровозглашенной Луганской народной республики Игорем Плотницким. Впечатлениями от встречи он поделился на своей странице в Facebook. Луганский политик путешествовал с небольшой сумкой и пиджаком в портпледе.

«Игорь Плотницкий вылетел в Москву на обычном рейсе, вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса», — написал Прилепин.

По его словам, из самолета за Плотницким «два оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские», при этом глава ЛНР не выглядел обеспокоенным. «Почти умиротворенный», — добавил писатель, отметив, что они встретились взглядами, но Плотницкий ничего ему не сказал.

Напомним, СМИ со ссылкой на различные источники сообщали, что глава ЛНР покинул республику с автомобильным кортежем и отправился в Россию вместе со своими приближенными — главой администрации Ириной Тейцман и гендиректором ГТРК республики Анастасией Шуркаевой (последнюю отстраненный Плотницким министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет обвинил в работе на украинские спецслужбы).

Источники утверждают, что в Луганске совершается попытка государственного переворота с захватом власти главой МВД и его подчиненными.