Владелец «Из рук в руки» и Job.ru закроет бизнес в России

Холдинг «Пронто Медиа» закрывает медийные активы в России, сообщает РБК со ссылкой на заявление голландской компании Trader Media East (владелец холдинга).

В сообщении отмечается, что большая часть убытка Trader Media East из 19,6 млн долларов приходится именно на бизнес «Пронто Медиа». В связи с этим совет директоров голландской компании решил отказаться от диджитал-активов в России.

Наиболее известные активы «Пронто Медиа» — газета бесплатных объявлений «Из рук в руки» (в настоящее время издается лишь в ряде регионов) и интернет-сайт по трудоустройству job.ru.

Как отмечает РБК, исследовательская компания Mediascope последний раз раскрывала данные о всероссийской ежедневной аудитории сайтов «Пронто Медиа» на десктопах в мае 2016 года: у irr.ru (сайт газеты «Из рук в руки») показатель составлял почти 208 тысяч человек в возрасте 12–64 лет, у job.ru — 72 тысячи человек. Для сравнения: всероссийская ежедневная аудитория Avito тогда достигала 4,1 млн человек.