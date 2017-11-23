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23 ноября 2017, 16:33
археология история Китай

Четыре колесницы и почти сто лошадей найдены в китайской гробнице

Imaginechina

Археологи обнаружили четыре древних колесницы и останки почти сотни лошадей в гробнице, найденной в городе Синьчжэн провинции Хэнань. Гробница относится к эпохе истории Китая, которая известна под названием период Весен и Осеней (с 722 по 481 год до н. э.). Ранее в городе Синьчжэн и окрестностях уже были найдены более трех тысяч гробниц, в том числе и такие, что содержали колесницы и конские погребения, но нынешняя находка поражает своим масштабом.

Ученые полагают, что роскошная гробница принадлежала одной из знатных семейств удельного царства Чжэн, которое существовало в центральном Китае в 806 – 375 годах. Оно находилось в вассальной зависимости от царства Чжоу. Возможно, владельцем гробницы был даже кто-то из правящей династии Чжэн. По словам руководителя раскопок Ма Юнчай из Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань, пока в гробнице не найдено никаких надписей, которые помогли бы установить точно, для кого она предназначалась.

Фото: Imaginechina

Одна из найденных колесниц отличается особо большими размерами (длина 2,56 метра, ширина 1,66 метра) и богатством украшений из бронзы и кости. Она стала самой большой из колесниц, когда-либо найденных в гробницах Синьчжэна. Ма Юнчай сказала, что, возможно, какое-то количество останков лошадей и даже колесницы еще не найдены, так как раскопки памятника продолжаются. В гробнице найдены также бронзовые изделия, изучение которых, как надеются китайские ученые, позволит лучше узнать технологии и детали похоронных ритуалов той эпохи.

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