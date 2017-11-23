Гренландские киты ухаживают за своей кожей

Несколько лет назад морской биолог Сара Форчун (Sarah Fortune) из Университета Британской Колумбии заметила в прибрежных водах у острова Баффинова Земля гренландских китов (Balaena mysticetus). Встреча с ними удивила исследовательницу, так как обычно эти киты не заплывают на мелководье, где вода слишком теплая и мало планктона, которым они питаются. Да еще на спинах китов Сара Форчун заметила странные пятна и полосы.

Недавно Сара Форчун и ее коллеги вернулись в эти места, чтобы узнать, что же делают здесь киты. В распоряжении исследователей имелся беспилотный аппарат с видеокамерой. Киты были замечены снова. На видеозаписи вновь были ясно видны странные пятна и царапины на их спинах. Вскоре беспилотник сумел застать китов за необычным занятием. Они терлись спинами, боками и головами о подводные скалы. Один из китов занимался этим целых восемь минут. При этом у китов сдирался верхний слой кожи.

Пронаблюдав за поведением китов и получив образцы их кожи, исследователи пришли к выводу, скалы служат гренландским китам для своеобразных косметических процедур. Киты стараются удалить верхний омертвевший слой кожи, а также многочисленных паразитов, поселяющихся на ее поверхности. Ранее подобное поведения было отмечено у другого вида китов – белух, которые терлись о дно в эстуариях рек Гудзонова залива.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.