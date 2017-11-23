Собянин допустил вторую волну реновации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил запуск второй программы реновации в российской столице, сообщает РИА Новости.

Выступая в РЭУ им. Плеханова, градоначальник заявил, что если у москвичей возникнет необходимость, «то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон, и те, кто не попал в эту программу, войдут» в нее.

При этом Собянин подчеркнул, что уже утвержденная программа реновации, в которую попали 5144 дома, будет запущена «в тех рамках, которые приняты». Необходимо сначала «пройти первую стадию», заявил столичный мэр.

Напомним, власти Москвы утвердили программу реновации в августе, под снос попадут пятиэтажки, в которых проживают около миллиона человек.