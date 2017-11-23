Сбербанк анонсировал оплату покупок в магазинах через свое приложение

Приложение «Сбербанк онлайн» прирастет новой функцией — оплатой покупок в магазинах, которую можно будет осуществить, отсканировав своим смартфоном QR-код и подтвердив операцию, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Эту информацию уже подтвердил представитель самого Сбербанка. По его словам, вскоре состоится запуск пилотной версии функции оплаты покупок через интернет-банк. При этом назвать партнеров проекта источник отказался, уточнив лишь, что сервис будет функционировать в «любых магазинах, которые работают с банком», однако больше всего он подходит для использования на терминалах самообслуживания, при курьерской доставке — и непосредственно в точках розничных продаж.

Источник в банковской сфере прокомментировал нововведение Сбербанка скептически, отметив, что «многим российским банкам не дает покоя успех Alipay» (сервис оплаты покупок, заказа еды, бронирования столиков в ресторанах и т.п. с применением QR-кодов — но только для граждан КНР). По словам участвующих в китайской системе бизнесменов, она обходится представителям малого бизнеса дешевле, чем вхождение в платежные системы, основанные на работе с банковскими картами.