FIS пустила отстраненных за допинг российских лыжников на Кубок мира

Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрела дела российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой и не обнаружила убедительных доказательств их вины в нарушении антидопинговых требований, говорится в сообщении на официальном сайте FIS.

Напомним, в ноябре решением Международного олимпийского комитета российские лыжники были пожизненно отстранены от участия в соревнованиях, организуемых под эгидой МОК, а также лишены наград Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

FIS напоминает, что решением антидопингового комитета федерации от 23 декабря 2016 года шестеро россиян уже отстранялись от соревнований — это решение впоследствии подтвердил Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Однако срок отстранения истек 31 октября.

Основываясь на решении CAS, что продление или новое отстранение — следствие нового конкретного нарушения антидопинговых правил, подкрепленного доказательствами, антидопинговый комитет FIS не вправе утверждать новое отстранение на основе одного лишь решения дисциплинарного комитета МОК, которое само по себе не является доказательством, говорится в решении FIS.

Также отмечается, что антидопинговый комитет FIS должен дождаться обоснования решения дисциплинарного комитета МОК с предоставлением подробных сведений и доказательств, прежде чем действовать дальше.

Тем временем указанные российские спортсмены вправе участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, включая Кубок мира.