Руководство Шереметьево предложило вернуть курилки ради некурящих

Заместитель гендиректора по обслуживанию пассажиров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Кайгородов выступил с инициативой вернуть в аэропорты помещения для курения, сообщает «Интерфакс».

Напомним, после вступления в силу закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и поправок в него курение в помещениях аэропортов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в них запрещено.

Кайгородов подчеркнул, что не курит и является противником этой вредной привычки, однако выступил за возвращение в аэропорты курилок, поскольку из-за отсутствия специально отведенных мест для курения страдают именно некурящие люди: «когда пассажир не имеет возможности покурить, он обязательно курит в туалете, и этим все дышат».

Представитель администрации Шереметьево привел в пример зарубежный опыт: «Взять Париж — у них действует аналогичный, зеркальный закон, который запрещает курить в общественных местах. Но есть нюанс, они сделали шаг вперед: они признали зону курения в аэропорту не общественным местом. Это место предназначено не для всех, а тех, кто страдает зависимостью от табака».

Как напоминает РБК, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, разрешающий оборудовать помещения для курения в российских аэропортах.