Служащий Черноморского флота задержан по подозрению в шпионаже

Гражданского служащего Черноморского флота России задержали в Севастополе по подозрению в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, задержанному вменяется шпионаж «в пользу соседнего государства». Задержанный помещен в следственный изолятор, идет следствие.

Подробности не уточняются — в частности, не называют государство, в пользу которого вел шпионскую деятельность задержанный.