23 ноября 2017, 12:43
Служащий Черноморского флота задержан по подозрению в шпионаже
Гражданского служащего Черноморского флота России задержали в Севастополе по подозрению в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, задержанному вменяется шпионаж «в пользу соседнего государства». Задержанный помещен в следственный изолятор, идет следствие.
Подробности не уточняются — в частности, не называют государство, в пользу которого вел шпионскую деятельность задержанный.
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