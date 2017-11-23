Минобороны решило послать судно и отряд на поиски аргентинской подлодки

Министерство обороны РФ объявило о своем решении направить поисково-спасательный отряд с телеуправляемым аппаратом и гидрографическое судно "Янтарь" с двумя глубоководными аппаратами в помощь аргентинским морякам, разыскивающим у побережья страны пропавшую подводную лодку «Сан Хуан», передает «Интерфакс».

В оборонном ведомстве уточнили, что решение об отправке судна и отряда в Аргентину принимал лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который по поручению российского лидера Владимира Путина созвонился со своим аргентинским коллегой и предложил ему помощь в поисках.

«По результатам переговоров главой российского военного ведомства принято решение о направлении для оказания помощи в поиске пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки "Сан Хуан" специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России», — пояснили в Минобороны.

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» ВМФ РФ, которое решено перенаправить в район поисково-спасательной операции аргентинских моряков, до этого выполняло плановые задачи у западного побережья Африки.

Напомним, «Сан Хуан» пропал с радаров 15 ноября. На тот момент субмарина находилась у побережья Аргентины в районе провинции Санта-Крус, совершая переход с базы ВМС «Ушуайя» к месту постоянной дислокации — на базу «Мар-дель-Плата». На борту подлодки 44 человека. Ее поиски ведут представители нескольких стран, а президент РФ Владимир Путин предложил содействие в минувшую среду.