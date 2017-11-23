В Москве из банковских ячеек украли 58 млн рублей

В Москве совершен ряд краж наличных средств из банковских ячеек, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

Источники агентства рассказали, что из двух разных ячеек в банке на Тверской улице украли 13 и 23 млн рублей, из ячейки банка на Зоологической улице украдены 22 млн рублей.

Банки, в которых совершены кражи, в полиции не называют. Неизвестно также, связаны ли преступления между собой.

В начале месяца в столице было совершено аналогичное преступление: из ячейки в банке «Славия» неизвестные похитили 400 тысяч евро.