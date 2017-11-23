23 ноября 2017, 14:05
Тимакова назвала темы юбилейного интервью Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова рассказала, чему будет посвящено традиционное ежегодное интервью главы правительства российским телеканалам, сообщает РИА Новости.
Тимакова напомнила, что Медведев использует такой формат общения с 2008 года, в текущем году «Разговор с Дмитрием Медведевым» пройдет в десятый раз — соответственно, станет юбилейным.
«Традиционно будут подведены итоги года, даны оценки событиям, которые произошли в этом году», — отметила Тимакова.
Интервью Дмитрия Медведева представителям российских телеканалов запланировано на 30 ноября.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое